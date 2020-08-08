證監會：密切注視美國制裁對中介人運作等影響

美國政府於周五(7日)宣布對香港和中國內地的個別人士實施制裁。香港證監會發聲明指出，正密切注視這些制裁措施對中介人的運作、投資者的利益，以及香港金融市場的穩定和秩序可能帶來的影響。

中介人在考慮這些制裁措施的影響時，應謹慎地評估其可能面對的任何法律、業務及商業風險。證監會期望任何應對制裁的措施，都具必要性和能秉持公平的原則，並以維護客戶的最佳利益及確保市場廉潔穩健為依歸。

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