【全球攬炒】美國將迎來更大衰退？克魯格曼警告差過海嘯時！

新冠肺炎疫情持續衝擊全球經濟，2008年諾貝爾經濟學獎得主、美國經濟學家克魯格曼(Paul Krugman)警告，如非美國國會3月底通過「新冠病毒援助、救濟和經濟安全法案」(CARES)，大幅提高失業救濟金額並擴大援助對象，避免消費者需求崩落掀起第二波失業潮，情況本來可能更差。

根據克魯格曼估計，光是緊急援助到期停發，就可能造成美國國內生產總值(GDP)下滑4至5%。再加上各州和地方政府迫於財政困窘，大刀闊斧刪砍支出箭在弦上，而共和黨仍以地方財政危機與疫情無關為由堅持拒絕提供援助，美國恐將迎來第二波經濟衝擊，就金額而論，其衝擊程度幾乎跟第一波震撼一樣嚴重。但有別於疫情衝擊，第二波衝擊完全是「自作自受」，只能怪美國總統特朗普和參議院多數黨領袖麥康奈爾。

他批評，政治人物仍未記取2008年金融海嘯過後經濟復甦遲緩的教訓，包括經濟低迷時，不是執着於債務問題的時機，以及在大規模失業之際還大削支出，簡直是糟糕透頂的大錯！

照現況而言，美國正踉踉蹌蹌跌向「更大的衰退」(Greater Recession)──情勢比2007至2009年的「經濟大衰退」(Great Recession)還要嚴峻，且疊加在新冠肺炎導致的景氣衰退之上。

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