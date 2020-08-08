叠茵庭兩房戶減租200元　獲嶺南大學教職員承租

中原地產分行A組分行經理袁銘鍵表示，踏入租賃旺季，屯門區租賃成交十分活躍，然而受到多個新盤入伙的影響，租金輕微回軟。

袁氏稱，分行促成叠茵庭1座中層A室租賃成交，實用面積376平方呎，兩房間隔，月租叫價12,000港元，議價後減租200元，以11,800元租出，折合平均實用呎租31.4元。

租客為嶺南大學教職員，見屋苑鄰近工作地點，十分方便，爽快拍板承租上址。業主於2018年1月以390萬元買入單位，現租出單位，租金回報約3.6厘。

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