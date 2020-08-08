外區換樓客無樓睇照入市　東環兩房戶減價15萬沽

疫情持續，部分業主未開放睇樓，惟仍吸引用家入市。美聯物業分行高級營業經理張少勛表示，該行新近促成東涌東環5A座高層5室二手成交，單位實用面積約468平方呎，兩房間隔，向北望海景。買家為外區換樓客，心儀上址樓層高、景觀開揚，加上間隔實用，故決定承接。

原業主早前開價650萬元交吉放售，無開放予買家睇樓，雙方議價後終減價約15萬元，以635萬元成交，折合實用呎價約13,568元。原業主於2015年1月以約500.3萬元購入上述物業，轉手帳面獲利約134.7萬元，物業升值約26.9%。

屋苑日前錄得同類成交，東環3A座高層5室以約638萬元沽出。

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