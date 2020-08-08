德福兩房業主回港賣樓　短期內削價20萬元

利嘉閣地產分行高級聯席董事鮑允中透露，該行新近促成九龍灣德福花園的二手成交，單位為K座中層4室，實用面積約551方呎，兩房間隔，可遠眺獅子山山景。單位早於7月下旬叫價850萬港元放盤，原業主從外國回來處理賣樓事宜，故於短時間內以830萬元沽出物業，當中減價20萬元或約2%，折合實用面積呎價約15,064元。

據了解，原業主於2006年5月，以約203萬元購入上述單位。持貨約14年，現轉手帳面獲利約627萬元，物業升值逾3倍。

上述買家為同區租客，眼見單位備有豪華裝修，可節省裝修費用及所花時間，故斥資入市。

德福花園本月暫錄約2宗二手成交，平均實用面積呎價約14,682元。現時屋苑有約117個單位放售，入場價由450萬至765萬元不等。

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