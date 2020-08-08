保監局發言人：保險業應全盤考慮華府制裁風險

美國政府於周五(7日)宣布對香港和中國內地的個別人士實施制裁，保險業監管局(保監局)表示正密切注視有關行動所帶來的反響。

保監局發言人表示，在評估這些制裁的潛在影響時，業界人士應全盤考慮他們須面對的法律、業務及商業風險，當中涉及複雜營運事宜，程度因應不同保險公司、保險中介人自身和其海外附屬公司的結構、規模、業務組合而異。首要的是，保監局期望相關公司在制定任何應對措施時，客戶將獲得公平及透明的對待。

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