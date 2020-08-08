【見頂先兆？】美股基金上月走資3276億　海嘯後最多

美股無懼中美關係日益緊張，主要指數最近徘徊歷史高位或刷新紀錄，惟據研究機構ICI估計，美股基金及交易所買賣基金(ETF)7月份走資達420億美元(約3,276億港元)，創08年金融海嘯後最多。

另外，美國銀行引述EPFR Global數字顯示，過去一周，流入全球現金、債券及黃金基金的資金分別達227億、170億及27億美元，相反，期內全球股票基金錄得74億美元資金流出，11周最多。

美股標指本周漲近2.5%，與2月紀錄高位相差僅約1%，但有分析認為，資金流顯示投資者對前景保持審慎。事實上，美國大選、美國新一輪刺激方案談判缺乏進展，以及股市估值高企，使部分投資者卻步。

儘管美企先後公布的上季業績遠勝預期，但整體純利仍大幅倒退33%，分析員亦把今年標指純利預測，由每股174美元削至130美元。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020