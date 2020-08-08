【好睇過劇】Netflix董事售股內有玄機？下周即有答案

美國前國家安全顧問、網絡電視Netflix董事蘇珊‧賴斯(Susan Rice)向美國證交會(SEC)披露，本周出售價值30.53萬美元(約238萬港元)的Netflix股份，消息令外界進一步揣測，她可能獲民主黨總統參選人拜登邀請成為競選拍擋，擔任副總統一職。

拜登預期會於下周正式公布副總統競選拍檔人選。

不過，蘇珊‧賴斯的發言人稱她出售其少數持有股份，而且出售計劃是按SEC規定在3個月前制定，並與政治無關。

蘇珊‧賴斯亦曾擔任美國駐聯合國大使，而她自2018年起擔任Netflix董事，每季獲發放125股，作為其薪酬的一部分。

Netflix股價周五(7日)跟隨科技股回落，收市跌2.82%至494.73美元。

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