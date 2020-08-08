美國疫後掀家居裝修熱　有類材料升幅勁過黃金...

新冠肺炎爆發後，美國當局實施居家禁足令，意外地引發「自己動手做」(DIY)的家居裝修熱潮，帶動木材需求急增。芝加哥商品交易所(CME)的木材期貨，周五(7日)升至每千板英尺649.4美元，創1986年有統計以來新高，價格較4月時高出逾倍，升幅拋離近期熱炒的黃金和白銀。

在疫症爆發初期，木材跟隨其他建築材料的需求一度急挫，但家居裝修熱潮很快令需求恢復，惟鋸木廠已大幅減產，令木材出現供不應求。

RBC分析員Paul Quinn指出，木材庫存依然處於極低水平，價格勢進一步攀升。

木材產品商Interfor預期木材的維修及裝修需求會持續，而美國房屋建造恢復更使木材需求增強。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020