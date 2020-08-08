美國放寬電影公司收購戲院　AMC股價曾爆升27%

美國曼哈頓法院法官周五(7日)按司法國反壟斷部門的建議，取消俗稱的「1948年派拉蒙法令」，放寬電影公司收購戲院的限制。

消息刺激一眾戲院股爆升，其中AMC周五一度漲27.05%，收市仍漲14.73%，報4.75美元，Cinemark股價亦升5.33%至11.06美元。至於經營北美洲院線的加拿大戲院商Cineplex，股價亦升3.12%至7.93加元。

曼哈頓法院法官稱，過去70年的科技創新、新競爭者和經營模式湧現，以及消費者的需求轉變，令業界出現根本變化。

不過，有分析認為，疫情嚴重打擊戲院的生意，短期間內難以出現有關收購。

MKM Partners媒體及娛樂行業分析員Eric Handler指出，過去電影公司買入戲院是希望取得放映電影的控制權，但相信電影公司現時不會收購戲院，寧願把資金投放於消費者直銷平台。

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