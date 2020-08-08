中美科技戰：諾基亞新帥稱地緣政治上維持中立

中美科技戰愈演愈烈，芬蘭電訊設備供應商諾基亞新任行政總裁Pekka Lundmark在訪問中稱，公司只會專注業務，會在地緣政治上維持中立，並稱如果個別企業推動本身的政治議題將是重大錯誤。

美國總統特朗普以網絡安全為理由，一直向盟國施壓，要求放棄使用中國華為的設備，華為則否認有關指控，而華府近日進一步希望取締中國的TikTok及WeChat程式。

諾基亞上月承認，華為遭打壓為諾基亞帶來一些生意。美國及英國政府最近曾暗示，會提供某形式的援助，以協助諾基亞和另一競爭對手愛立信，獲取5G設備供應合約。早前亦有報道指，美國政府為抗衡華為，曾考慮支持美國網絡設備商思科系統收購諾基亞和愛立信。

諾基亞在發展5G上落後其他競爭對手，剛於本月1日履新的Lundmark透露現正忙於與客戶接觸，並制定未來發展策略，料可於年底前公布實質大計。他又指，諾基亞已經歷基本上的演變，對前景審慎樂觀。

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