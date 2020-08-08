【股神派成績表】巴菲特發現重大股票投資機會　原來係...

「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡(Berkshire Hathaway)披露第2季回購破紀錄50億美元(約390億美元)本身公司股份。即使如此，巴郡截至6月底止，手頭現金仍刷新紀錄，增至1,466億美元(約1.143萬億港元)，顯示龐大資金依然缺乏出路。

巴菲特5月時仍表示回購巴郡股份並不吸引，最新數字顯示他改變了想法。巴郡今年首季股價跌幅與標指相若，但第2季續跌1.7%，反觀，標指大幅反彈20%。

巴郡上季對股市投資審慎，淨賣出128億美元股票，包括4月時盡沽手上的航空股。

巴郡第2季業績方面，受惠其龐大股票投資組合的帳面升值利潤帶動下，純利急升87%至263億美元，惟經營溢利倒退約10%，由去年同期的61.39億美元，降至55.13億美元。

巴郡各主要經營業務中，承保業務上季經營溢利大增128%至8.06億美元，鐵路、電力和能源業務的經營溢利則減少9.3%至17.6億美元。

此外，巴郡為旗下飛機零件生產業務Precison Castparts減值100億美元，以反映疫情對航空業的打擊。

【20:34】股神派成績表：巴郡第2季經營溢利倒退10%

「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡(Berkshire Hathaway)公布第2季業績，經營溢利按年倒退約10%，由去年同期的61.39億美元，降至55.13億美元(約430億港元)，純利則急升87%至263億美元。

巴郡上季各主要業務中，承保業務的經營溢利大增128%至8.06億美元，鐵路、電力和能源業務的經營溢利則減少9.3%至17.6億美元。

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