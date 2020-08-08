【人棄我取】租金大跌　具實力零售商紐約搶旺舖

新冠肺炎爆發後，美國多家零售商隨即陷入困境，甚至申請破產保護，如JC Penney、Brooks Brothers。在零售業旗艦店集中地的紐約市，一些財政實力較強的零售商，趁其他同業紛紛縮減店舖，伺機以極低租金獲得過去難以覓得的旺舖。

據物業顧問CBRE指出，紐約市第2季零售租金叫價已回落至2011年以來新低，相信今年餘下日子會繼續向下，尤其是有企業透過破產保護程序，以要求下調租金或解除租約。

高緯物業執行董事Steven Soutendijk形容租戶現時遇到一世難得一見的平租，並正與一些租客磋商中，相信他們把握機會。

牛仔褲品牌Levi's Strauss行政總裁Chip Bergh最近在訪問中表示，百貨公司結業導致公司產品的銷售點減少，公司正加快擴大本身的實體店計劃。截至6月底止，Levi's擁有20億美元流動性，包括14美元現金，較去年底大增55%。

另外，快餐連鎖店Shack Shake行政總裁Randy Garutti在本周業績後的分析員會議上表示，很多品牌退場的機會難得，是伺機大舉搶攻的好機會，並稱最近收到很多有關提供位置優越舖位的電話查詢。截至6月24日止，Shack Shake約有1.91億美元手頭現金。

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