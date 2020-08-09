曜熊理財：環球避險　黃金基金上升

在全球貨幣寬鬆，美元指數走弱的背景下，避險資金持續流入。再加上新冠肺炎疫情、中美摩擦加劇的影響下，令到國際金價刷新紀錄高位，現貨黃金史上首次超越2,000美元。每當金價大升，就是投資者要避險的時候。

外部需求減弱為貿易增長帶來的不利影響，持續性的防疫政策帶來巨大的經濟衝擊，全球大流行病加劇的不平等問題，個人和企業財務狀況的惡化及地緣政治的緊張，都是風險較大的不確定因素。

疫情會在未來幾年對全球經濟產生不利影響，有可能持續收縮，不過一些國家的疫情較早地穩定下來。然而，一些新興經濟體的防控措施將持續更長的時間。

短期看，隨着美國大選臨近，近期中美摩擦加劇，全球地緣政治格局都極具不確定性，將在未來激發更多避險情緒。黃金避險價值凸顯。未來半年至一年，金價有機會再升上新高，直至全球回復太平。

黃金具有在抵抗通脹的保值屬性，黃金的走勢與通脹預期具有明顯的正相關，隨着貨幣超發成為各國央行應對新冠肺炎疫情、刺激經濟的基本手段，可以預見通脹預期的回升將對黃金基金形成進一步的推動力。但黃金只宜短期持有，並且波動較高，不宜承受不了高風險的投資者。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉

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