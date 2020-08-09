鄭勤龍：趁低吸納長實集團

長實集團的主要業務是從事物業發展及投資、酒店及服務套房業務、物業及項目管理，以及飛機租賃等，近年集團受到新冠肺炎疫情的威脅下，其盈利比去年減少近六成，為63.6億港元。

疫情爆發至今超越半年之久，相信已提供足夠的時間給市場將這影響因素反映在其股價之上。上周五(7日)長實集團受到市場擔憂中美關係轉差及大行唱淡的負面氣氛拖累下，股價下跌了3.1元或6.958%，已觸及保力加通道底部並已逾4個月收市低位，然而在預期香港樓市在低息環境下的剛性需求未減，加上內地的提前復甦亦有助集團在疫情緩和後的業務恢復，相信長實集團的吸引力將開始逐漸呈現。

「鼎」卦有革故鼎新之意，引伸為新氣象，而「蠱」卦則在講述子承父志以整頓家業的故事，因此綜合卦象而言皆有利於長實集團作中長線部署。

玄學金融家鄭勤龍

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