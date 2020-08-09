葉尚志：吉汽可以關注順勢吸納機會
2020年08月09日 08:30
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(Getty Images圖片)
在調整了有逾3周時間、恒指從高位26,783點回吐了超過2,000點後，市場有重建穩定性的機會。目前，外圍股市做好、是帶動港股回穩的因素，而港股能否再度伸展強勢，內部因素的配合也是很重要的。而周三(12日)騰訊控股(00700)公布中期業績、以及周五(14日)恒指的季檢，相信都會是市場關注的內部消息，宜多加注視。
吉利汽車(00175)在7月中衝高見19.36港元後，跟隨大盤出現回整，但總體向上突破的行情趨勢未有受到破壞，建議可以關注順勢吸納的機會。事實上，吉汽現時擁有多個消息題材的支持，包括回A方案已獲得股東大會通過、工信部進一步放寬新能源車生產企業及產品准入門檻、以及在「內循環」的最新主題下、對內需消費股的整體關注提升等等，相信都是有助吉汽延續向上突破行情趨勢的消息因素。建議可於16.5元以下吸納，止蝕於13元，目標看20元，中長線配置考量。
第一上海首席策略師葉尚志
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