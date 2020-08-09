陳鳳珠：內地將預留貨幣政策空間

內地的官方及財新7月份製造業採購經理指數顯示製造業持續回穩，預期內地的經濟將受支持。而人民銀行召開2020年下半年的工作會議，表示將堅持穩中求進的工作總基調，並以供給側結構性改革為主線，做好「六穩」工作、全面落實「六保」任務。至於貨幣政策將更加靈活適度、精準導向，預期下半年內地將繼續採用靈活的貨幣政策工具，以支持市場的資金流動性充裕及促進普惠型小微企業貸款。

另外內地將重點落實萬億元人民幣的再貸款再貼現政策，並引導社會融資規模增速高過去年，相信下半年人行的貨幣政策將較為針對性。而人行已表明內地經濟的復甦情況明顯，目前的貨幣政策逆周期調節力度已不小，若大力推出刺激措施或會引發房地產或股市泡沫，因此有必要預留空間，以應付不確定性的前景。

除此之外，人行亦將繼續防範化解重大金融風險，加快補齊金融風險處置制度短板，並推進人民幣國際化及資本項目可兌換，統一債券市場對外開放外匯管理政策，深化農村金融機構市場化改革，推動中小銀行補充資本，起草「十四五」金融改革發展規劃等。

為推動經濟發展，內地將持續支持汽車消費，發改委表示將鼓勵限購城市適當增加汽車購置額度，放寬新能源汽車限購以及對購置新能源汽車給予適當補貼，相信內地各省市或會陸續出台汽車政策。而中汽協預料內地7月份汽車行業銷量按年增長14.9%至208萬輛，其中乘用車按年增長5.3%，商用車按年增加59.6%。而首7個月的汽車行業累計銷量預料按年下降12.7%至1,234萬輛，其中乘用車按年下跌18.6%，商用車按年增加14.3%，估計下半年內地的汽車銷售將會逐步恢復。

興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(本文作者爲東興證券(香港)有限公司研究部之分析員及證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票）

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