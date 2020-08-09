鄺紫珊：生物醫療產業經營前景帶來機遇

在新冠肺炎疫情影響下，2020年全球市場多個行業都以新形態出現，很多行業在供應鏈、市場及核心業務方面都要重整，預期在此次疫情下，將增加行業的「合併與轉型」等策略以進行併購，從而減低企業的虧損及讓企業能在此「疫境」下能夠持盈保泰。

從觀察去年有關生物醫療產業的併購交易情況，全球生物醫療產業共有五千多宗的交易個案，交易總金額達4,840億美元。從交易量來看，授權交易佔四成多，佔大比數；而併購交易數量雖僅佔總體交易一成，但多為巨額交易。

以2020年的情況去看，新冠肺炎雖未完全破壞企業的原有價值，但很大程度企業的供應鏈、主要市場、營運模式，及核心業務已有很大的轉變，也隨之而來便是併購活動的增加，企業求突破困境提出需求，而受疫情影響較小的行業，也可能把握新一波併購及行業間合作契機，尋求新的夥伴關係。

未來，併購模式及策略主要圍繞以下幾方面 : 第一種為收購貼近核心業務的項目，進行突破性技術收購；第二種為合併策略，將併購與標的有關技術資產、擁有穩定收益，以及產品服務提出合併，用以提升及滿足收購方的核心業務需求；第三種為轉型策略，進入不熟悉的市場，以建立新的業務單位；第四種則是附加策略，讓標的繼續作為一個獨立業務實體，保持正常運作，一般為建立研發產品創新中心。

今年對生物醫療行業者，是「非常不尋常」的一年，很多藥廠需要面臨藥物專利大量到期的困境，但由於新冠肺炎突襲全球，為生物醫療產業的經營前景帶來機遇，增加市場對行業的注視及憧憬，加快行業在研發、整合及非傳統銷售模式等多方面的發展，預期更多投資者會以此板塊作中長線投資。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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