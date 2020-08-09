【星期一．炒啲乜】業績期撞正恒指季檢 投資部署點揀好？
2020年08月09日 10:00
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美國財政部宣布制裁11個中港官員，加上該國日前宣布禁止美國企業在45天後與騰訊控股(00700)旗下WeChat(微信)進行交易，市場憂慮美國進一步出招制裁中國科企，都為港股帶來陰霾。
正值香港上市公司業績高峰期，市場焦點落在周三(12日)公布季續的騰訊控股。此外，周五(14日)恒指季檢將納入同股不同權及第二上市公司，值得留意。
外圍方面，中國將公布通脹、固定資產投資及工業增加值等重磅經濟數據。在新冠肺炎肆虐、地緣局勢風險緊張及中美摩擦加劇的情況下，投資者不妨參考下列專家的財經分析及建議，做好風險管理。
1、【曜熊理財：環球避險 黃金基金上升】
2、【鄺紫珊：生物醫療產業經營前景帶來機遇】
3、【陳鳳珠：內地將預留貨幣政策空間】
4、【葉尚志：吉汽可以關注順勢吸納機會】
5、【鄭勤龍：趁低吸納長實集團】
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