【星期一．炒啲乜】業績期撞正恒指季檢　投資部署點揀好？

正值香港上市公司業績高峰期，市場焦點落在周三(12日)公布季續的騰訊控股。此外，周五(14日)恒指季檢將納入同股不同權及第二上市公司，值得留意。

外圍方面，中國將公布通脹、固定資產投資及工業增加值等重磅經濟數據。在新冠肺炎肆虐、地緣局勢風險緊張及中美摩擦加劇的情況下，投資者不妨參考下列專家的財經分析及建議，做好風險管理。

1、【曜熊理財：環球避險 黃金基金上升】

2、【鄺紫珊：生物醫療產業經營前景帶來機遇】

3、【陳鳳珠：內地將預留貨幣政策空間】

4、【葉尚志：吉汽可以關注順勢吸納機會】

5、【鄭勤龍：趁低吸納長實集團】

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