中美科技戰：傳高通游說美政府　冀獲准向華為出售晶片

外媒報道，美國晶片生產商高通(Qualcomm)一直在向特朗普政府施壓，希望獲准向華為出售元器件，表示目前的限制措施有可能把生意送給外國競爭對手，並不能阻止華為獲得元器件。

報道引述一份文件稱，高通正在游說政府允許其向華為出口用於5G手機的晶片。高通表示，由於這些限制，其外國競爭對手如台灣聯發科和南韓三星電子等，現在可以進入這個每年80億美元的市場。

三星拒絕對上述傳聞置評。聯發科則表示，其對5G技術的投資使其能夠贏得全球客戶，但拒絕透露具體的公司。

中美貿易矛盾升溫，美國商務部要求使用美國軟體與設備的晶片製造商，必須先取得美國商務部的特許，才能對華為出口晶片。

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