帝御·金灣次輪銷售：中原指有大手客斥約800萬連購2伙

新盤推售氣氛熱鬧。恒基物業代理負責銷售的屯門帝御·金灣，周日(9日)進行次輪銷售，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓盤於第三波疫情下，錄得逾1萬票登記，反應相當理想，相信推出185伙亦可「一Q清枱」，該行錄得一組買家斥資約800萬元購入兩伙一房單位。

他指出，8月份一手成交暫錄約260宗，預計全月一手約錄1,000宗。二手方面，部分業主議價空間擴大，吸引買家本着「執筍盤」心態加快入市，相信隨着疫情緩和，睇樓量會逐漸增加，二手成交量於月尾有望回復。

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