新盤動向：帝御·金灣次輪銷售185伙沽清　料快加推

林達民指出，屯門帝御·金灣今天次輪銷售185伙於下午5時許沽清，比首輪銷售快2.5小時。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，公司負責銷售的屯門帝御·金灣，繼上星期首批單位即日售罄後，周日(9日)開售第二批共185伙，亦即日全數沽清，總成交金額約 8.38億港元。

周日最高價成交為第3座11樓1室，實用面積547方呎，兩房連套房間隔，成交價約728.84萬元。而最高呎價單位為第3座地下11室，實用面積189方呎，連98方呎私人花園，開放式間隔，成交呎價約19,163元。

林氏指，項目兩輪銷情均非常熾熱，預計將會很快推出第三批單位應市。

【17:16】市場消息透露，屯門帝御·金灣今日進行輪銷售，推出的185伙已全數獲買家認購，首兩輪共沽370伙，料發展商有機會日內再度加推單位應市。

【15:01】暫已速沽逾150伙 開放式戶售罄

市場消息透露，屯門帝御·金灣今日進行輪銷售，暫時已有逾150伙獲買家認購，是次可供發售的開放式已率先沽清。

【11:21】A組可售26伙沽清

上車新盤推售成績報捷。恒基物業代理負責銷售的屯門帝御・金灣，今日(9日)推出185伙進行次輪銷售，市場消息透露，A組大手時段可供發售的26伙經已沽清。發展商現正安排B組買家報到，大批登記人士於售樓處所在商場外及毗鄰酒店分流排隊，場面熱鬧。

該盤早前加推4號價單，提供62伙，扣除最高折扣後，折實平均呎價14,392元，售價約296.8萬至約504.8萬元，呎價13,453至19,163元。而今天發售單位來自第3及4號價單，折實平均呎價14,261元，料已累積加價逾3至4%。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御・金灣今天推售第二批合共185 伙，A組買家已完成揀樓程序，截至約上午10時30分已揀選26伙，A組所有單位經已提前售罄，其中一組客人大手揀選共2伙，同屬兩房一套房連儲物室間隔單位，總成交金額約1,445.04萬元。對於該組銷情感到非常滿意，亦對中午12時開始的B組銷情充滿信心。

同時，今日銷售中心現場秩序良好，疫情下嚴格執行所有防控措施，包括安排買家連同代理，以最多2人一組排隊報到、揀選單位、並簽訂買賣合約，每組客人之間需全程保持不少於1.5米之距離。

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