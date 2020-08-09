傳AXA安盛添不保條款 發言人：5年前起分段增制裁責任限制

美國公布制裁11名中港官員，網傳AXA安盛已經更新保單條款，並向客戶發信指，新增一般不保條款「制裁責任限制及除外條款」。不過，信件上並未有顯示所涉險種。

AXA安盛發言人回覆《東網》查詢時表示，正如很多保險公司一樣，該公司按照業界標準及香港保險業聯會建議，由2015年起分階段於保單合約增加制裁責任限制及除外條款，以配合打擊恐怖分子資金籌集、金融制裁等相關法律及法規。有關信件是通知客戶保單將加入此條款。

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