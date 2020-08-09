帝御·金灣次輪銷售：美聯指佔八成買家為年輕客

美聯住宅部行政總裁布少明表示，屯門帝御·金灣首輪推售單位即日售罄，今日(9日)次輪推售185伙，由於新客及向隅客眾多，預料銷情理想，該行客人出席率達八成，當中年輕買家佔約八成。

他指出，以該行客人統計，新界區客佔約八成，其餘來自港島及九龍區。用家佔約七成，投資客則佔約三成。由於項目質素不俗，預計落成後，呎租可達約38元水平，回報率逾3厘。

他又稱，由於疫情影響，發展商推盤步伐略為受阻，估計全月一手成交或回落至少於1,000宗水平，但觀乎買家入市反應及新盤銷情，樓市剛需強勁，一旦疫情受控，一、二手交投有機會出現報復式反彈。

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