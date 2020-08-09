中國經濟：肖鋼促資管業轉型　上海冀當全球資管中心

中國證監會前主席肖鋼於2020中國資產管理年會上表示，新頒布的證券法，明確了資管產品的證券性質，從根本屬性上來說，要適用信托關系，都要遵循證券投資基金法和證券法的要求。因此推進資管行業的轉型，就是要調整社會融資結構，大力發展直接融資，特別是股權融資。而要做大直接融資發展資本市場，就必須大力發展專業機構投資者。

他續稱，今年首季末，中國開放式公募基金的規模在全球的排名，已由去年年底的第8位上升到第5位，因為許多國家受到疫情嚴重影響，如果把公募基金加上信托產品，再加上其他的資管產品，合計起來計算，中國應該說居世界第三大資產管理市場，僅次於美國和英國，預計明年可以超過英國，可見中國資管市場的發展潛力巨大。

上海市地方金融監督管理局副局長李軍出席同一年會時表示，2020年注定是不平常的年份，「十三五」規劃即將收官，並將實現第一個「一百年」的奮鬥目標。上海將基本建成與中國經濟實力以及人民幣地位相適應的國際金融中心。力爭到2025年把上海建設成為資管要素集聚度高，國際化水平強，科技應用領先，生態體系完備的綜合性、開放型的全球資管中心。爭取成為亞洲資產管理的重要樞紐，躋身全球資產管理中心城市的前列。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020