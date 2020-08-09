太湖花園兩房賣557萬元　減價11萬元

用家四出覓盤，帶動二手交投回暖。世紀21宇田地產羅家威表示，大埔太湖花園5座中層B室，實用面積355方呎，兩房間隔，座向東南，外望景觀開揚，原開價568萬元，放盤5個月，減價11萬元或1.9%，獲用家以557萬元承接，實用面積呎價15,690元。

羅氏指出，原業主於2005年3月購入上址，當時作價120萬元，持貨15年至今沽售，帳面獲利437萬元，單位期內升值3.6倍。

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