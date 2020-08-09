領展商戶同舟計劃金額增至6億元

同舟計劃的新措施包括：8至9月期間所有租戶將獲豁免管理費及冷氣費，總額超過1.5億元；8至9月期間，集團旗下共128個非政府機構/特惠租戶將獲全數租金寬免；今年4月至9月期間，向以月租形式租用領展旗下停車場的褓姆車/校巴營運者所提供的50%租金減免，將延續至2021年3月；因應個別情況，受影響租戶將繼續獲得租金減免，當中受疫情影響最大的行業將獲優先處理。

另外，領展為商戶提供針對性的紓困措施，包括減免租金、提供免租期、准許分期繳納租金、豁免罰息及服務費，以及提供額外泊車優惠。集團亦提供其他彈性安排，例如與商戶商討租約重組。

領展稱，正在籌備各種巿場推廣計劃，包括支援飲食業租戶推出線上下單及外賣自取服務，應對業界新常態。

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