毋懼特朗普出招！基金經理：看好亞洲科技股　愈跌愈買

蘇黎世GAM投資管理公司的投資組合經理Jian Shi Cortesi上周五買入一些中國科網股，坦言若股價續跌，會增持。她說：「美國的禁令對大多數上市的中國科網股收入和獲利幾乎沒有影響。」

MSCI亞太指數中市值最高的四家公司都是科技公司，包括阿里巴巴、騰訊、台積電和三星電子，這些公司明年平均市盈率料25倍，而標指的科技巨企的市盈率達34倍。

【若美全面封殺微信 美企受害更深】

另外，有專家指出，若美國禁令涵蓋透過微信展開業務的美國企業，對部分美企的打擊恐高於騰訊本身。

分析表示，作為一款多功能應用程式，微信在中國擁有超過10億用戶，其結合類似Facebook、Instagram和Venmo等各類增值服務，對中國民眾來說已是不可或缺的超級應用程式。這吸引了Nike、肯德基、星巴克、亞馬遜等大大小小美國品牌加入微信推出的「小程序」服務，希望就此促進交易，吸引更多中國消費者。

所謂「小程序」服務，為微信於2017年推出的一種應用形態，用戶能不用下載，僅透過搜尋或掃QR Code來開啟App，幫助節省更多手機容量。

專家指出，與騰訊的國內遊戲收入相比，該公司利用「小程序」服務，自沃爾瑪、星巴克等美國企業獲取的收入更顯得微不足道。反之，美國禁令對上述美國企業造成的傷害可能更大，因為它們必須依靠騰訊來獲取更多流量。舉例來說，根據沃爾瑪說法，上述應用程式在中國的交易數佔總交易超過三成。

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