中美科技戰：傳Twitter初步洽購TikTok在美業務

外媒引述知情人士透露，除了微軟之外，美國社交網Twitter已與中國影片分享程式抖音海外版TikTok初步洽談合併事宜，主要涉及其在美業務。

微軟早前確認，有意收購TikTok在美國、澳洲、加拿大和紐西蘭的業務，已與字節跳動洽談一段時間。至於Twitter財力遠不及微軟，目前不清楚該公司是否尋求收購TikTok，果消息屬實將面臨巨大挑戰。

美國總統特朗普定已下令，抖音必須在9月15日之前在美國找到買家，否則將在美國被封殺。

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