貝魯特港大爆炸拖累　黎巴嫩今年GDP恐萎縮逾兩成

黎巴嫩首都貝魯特港口上周二(4日)黃昏發生大爆炸。外媒報道，有經濟學家表示，該港口如同「阿基里斯的腳踝」，黎巴嫩今年經濟成長率可能會以「2倍速」下滑，使該國更難取得國際貨幣基金組織(IMF)的貸款。

貝魯特港為是地中海東部最大港口之一，逾40%的轉運貨物流向敘利亞和中東地區，目前已失去業務及收入。大爆炸波及到貝魯特大部分的商業區，恐導致今年國內生產總值(GDP)收縮約20至25%，超出IMF先前預測12%的降幅。當地官員更估計，爆炸可能造成數十億美元損失。

黎巴嫩自去年開始遭遇嚴重經濟和金融危機，鑑於資本流入速度停滯、流動性緊縮導致銀行限制領錢和海外匯款，民眾上街抗議腐敗的政府。黎巴嫩匯價亦由去年10月開始走貶，至今購買力已縮水近80%，國內通脹則飆升至56%，加劇緊張局勢。

因此，黎巴嫩出現外幣債違約。今年5月遂與IMF進入談判程序，然而黎巴嫩毫無政經變革之下，雙方擱置談判。

分析稱，黎巴嫩須優先解決預算失控、債務增加、地方腐敗的問題才有望恢復談判。英國研究公司Tellimer資深經濟學家Patrick Curran指出，爆炸事件恐延遲黎巴嫩改革的腳步，因為政府試圖免責，虛耗掉大幅改革所需的政治資本。

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