小心！估中3月見底專家唱淡：美股被高估一成

外國傳媒報道，成功預測2018年2月冧市、2018年12月美國加息見頂、2019年9月警告今年5月美國衰退、今年3月估計美股見底，結果一一言中的華爾街分析師、Stifel首席股票策略師Barry Bannister上周五(7日)掉頭警告，在流動性激增及實質債券孳息率低落下，美股估值已過高，標指被高估5至10%。

他表示，美股在3月見底反彈是「超強市盈率帶動的牛市」，但如今已升凸，科技類增長股的市盈率尤其高，其股價就像1990年代末期的科網泡沫。他說：「6月中旬開始，我們看到第3季出現風險(疫情對就業和經濟增長的長期打擊、2021年企業盈利預期遠低於市場共識)，這讓我們開始相信，隨着股市進入秋季，標指被高估5至10%。」

因此，他下調了標指目標，8月底為3,250點，年底前跌到3,100點。該指數上周五收報3,351.28點。

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