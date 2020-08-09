【亂世買金】全球黃金ETF首7個月持倉創新高

黃金成為投資者追捧的資產，國際金價屢創新高。據世界黃金協會(WGC)近日發表的統計顯示，今年7月全球黃金交易所買賣基金(ETF)與類似產品的持倉頭寸增加166公噸至3,785公噸，再創歷史新高，也是該ETF連續第8個月淨流入。

WGC表示，金價在7月底升至每安士1,976美元，使全球黃金ETF的資產管理總規模增加97億美元或4%，至2,390億美元。儘管美元反彈導致黃金稍回軟，8月金價漲勢延續，國際金價周五(7日)下挫，紐約12月期金收報每安士2,028美元，跌41.4美元或2%，結束連續5日創收市新高的升勢，但全周計仍累升逾2%。

今年以來，全球黃金ETF頭寸累計淨增899公噸，超越前一次2009年所創的全年增加646公噸的紀錄。隨着金價在8月衝破兩千美元關，預料黃金持有量會繼續攀升。

7月份，所有地區都呈現資金流入黃金ETF現象。上月全球黃金ETF吸引的資金淨流入，有75%來自北美市場，其持有頭寸增加118公噸、其次的歐洲市場持有量增加40公噸、亞洲則增加4.9公噸、其他地區則為3.4公噸。另外，7月全球黃金每日交易額亦按月增長24%至1,940億美元。

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