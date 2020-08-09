全球經貿戰：日本補助政策促企業撤華　最受惠國家係...

疫情下各國相繼推出封鎖措施，凸顯了供應鏈的問題。有見及此，日本正力促供應鏈撤出中國，此舉可能為東南亞國家帶來福音。

財經媒體彭博報道，日本政府將向30家公司支付120億日圓(約8.8億港元)，以提高企業在東南亞的生產，幫助供應鏈多元化。日本希望減少對中國或任何其他國家的依賴，並希望透過提供資金，加快日企遷出中國。

總部位於大阪的Fujikin Inc.廠商專門生產用於半導體製造的零件，受惠是次激勵措施中，可獲得接近其生產成本2/3，將生產線由中國轉移到越南。該公司原先已在進行生產線移轉行，但隨着內地爆發疫情而加快步找。

過去10年，日本持續增加投資東南亞，對越南、菲律賓、馬來西亞、印尼和泰國的投資，總計增長近一倍。這些投資很大部分用於基建，日本也和中國爭奪在印尼、菲律賓和越南等國建造鐵路和醫院的機會。

●兩因素推動 日企加速轉移

中美貿易戰加上憂慮中國在東南亞日益佔主導地位，促進了日本與東南亞更進一步的經濟聯繫。

新加坡ISEAS-Yusof Ishak研究所於1月時發表年度調查顯示，日本被東南亞國家列為最值得信任的國家，在5個專業領域的1,308名受訪者中，61.2%相信日本將「做正確的事」來提供財務支援。事實上，過去10年，日本向越南、泰國、印尼、馬來西亞和菲律賓淨投入1,390億美元(約1.08萬億港元)，說明早在疫情及中美貿易戰前，轉移行動已經展開。

●越南靠近中國 勞動成本低

在東南亞國家中，越南明顯成為許多製造商的首選，因為越南靠近中國、相對較低的勞動力和電力成本、以及對外國投資的開放性。

Fujikin總裁Shinya Nojima表示，越南工資是日本的1/10，也低於中國，許多公司現正轉向越南，看好該國年輕且快速增長的國內市場。事實上，獲得日本政府補助的30家公司中，有一半將這筆錢用在越南。

●印尼為東南亞最大經濟體

另一個主要受惠國為印尼，該國為東南亞最大經濟體之餘，亦是全球第四大人口國家。據日本央行數據，日本是今年首季印尼最大的亞洲投資者。今年6月，印尼相關官員表示，將有7家外國公司將其工廠從中國遷至印尼，總投資額達8.5億美元(約66億港元)，其中有3家來自日本。

日本執政黨高級官員表示，過去供應鏈完全是從經濟原理的角度出發，但在疫情後，由國家經濟安全的角度着眼，分散風險就成了重要的考慮因素。

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