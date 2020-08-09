【旅業蕭條】傳達美航空要求機艙服務員放無薪假

新冠肺炎大流行導致旅客減少，迫使航空公司減薪、裁員應對。有指美國達美航空(Delta Air Lines)發出通知，要求至少3,000名機艙服務員放無薪假。

外媒報道，達美航空副總裁Allison Ausband向旗下2萬名機艙服務員發出通知，指由於疫情持續，預測從今年10月到2021年夏季將出現人手過剩的情況。因此，達美航空要求至少有3,000名機艙服務員同意放無薪假4至12個月，以避免非自願離職情況發生。達美航空亦要求旗下機師須同意降低最低薪酬保證水平。

達美航空據報拒絕就上述消息置評。

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