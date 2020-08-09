沙特阿美上季少賺73% 維持全年派息政策
2020年08月09日 14:54
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(Getty Images圖片)
沙特阿拉伯國家石油公司沙特阿美公布業績，第二季純利按年瀉73%至66億美元(約510億港元)，相對去年同期純利為247億美元(約1,926億港元)，反映油價下瀉及疫情下提煉和化學業務邊際利潤減少的影響。
該公司維持750億美元年度股息的計劃，第二季派息總額187.5億美元，大部分會支付予其主要股東，即沙特政府。
上半年，該公司淨利潤232億美元，比2019年同期的469億美元下降50.5%。綜觀上半年，該公司的自由現金流為211億美元，較去年同期的380億美元減少。
資本支出方面，沙特阿美第二季為62億美元，上半年為136億美元。阿美石油公司繼續實施其資本支出優化和效率計劃，今年預計資本支出250億至300億美元。
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