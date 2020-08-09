新股專輯：傳寶尊電商最快9月在港第二上市　集資39億

據該公司年報，截至今年3月底止，聯合創始人仇文彬及吳駿華分別持股5.5%及3.1%，由於二人持有特權股，故其投票權分別達30.7%及13.2%。

阿里巴巴持有14%股份，為最大持股人，擁有8.6%的投票權；投資管理公司景順資產通過Invesco持股11.9%，為第二大股東，擁有7.3%的投票權。另外，軟銀旗下Tsubasa Corporation持股10.6%，擁有6.5%的投票權；Federated Hermes持股10.1%，擁有6.2%的投票權。

寶尊電商於2015年5月在美國納斯達克上市，上周五(7日)收市價41.58美元，市值約26.21億美元(約204.43億港元)，年內累積升幅為25.54%。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020