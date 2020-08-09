科技股真的炒瘋了？或許正預示經濟疫後「永久轉變」

財經媒體彭博報道，科技股驚人升勢代表是市場已認為，疫情對整個產業經濟及民眾生活所造成的改變，可能將持續非常長的時間，甚至是永久！

以科技股為主的納斯達克100指數今年市值暴增2.9萬億美元(約22.6萬億港元)，市盈率達到36倍，為2004年以來最高，遠高於10年平均值22倍。在標指中，科技股總市值甚至較醫療保健類股及消費者非必需類股的市值加起來更要多。

科技股目前的估值代表甚麼？就是即使目前完全不再上升，業界也需要在未來3年內，每年收入增長20%，才能達到目前這樣「瘋狂」的估值。

報道指出，這代表市場很可能已預期就算疫情終結，也不代表生活可回到疫情前，故推動市場的不是短期趨勢，而是市場正為長期發展定價，就是一個數碼化、自動化的「新經濟」未來。

投資管理公司American Century Investments綜合資產策略首席投資官Rich Weiss表示，數碼化的轉變正開始將我們帶向未來，轉變將在未來繼續下去，因此科技股的估值是合理的。史丹福大學教授Anat Admati也認為，民眾在疫情中養成的生活習慣，在疫情結束後可能大部分會持續。

事實上，隨着疫情持續愈久，人們就愈適應數碼化，例如蘋果公司及亞馬遜分別在今年6月及第2季取得創紀錄的收入，Netflix第2季暴增1,010萬新付費用戶。

有調查顯示，過去常前往電影院或類似活動的美國民眾中，40%以上在疫情後將減少這方面開支，一半美國民眾已無意前往夜店酒吧，1/3不再有興趣觀看球賽或電影。

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