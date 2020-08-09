中美科技戰：雙方難回頭　創新領域勢被政治化

外國傳媒報道，美國總統特朗普下令禁止中國兩大流行社群媒體抖音海外版TikTok和微信(WeChat)，這不僅是中美關係惡化的象徵，也意味科技與創新領域將被政治化。

分析指出，中國內地長期對外國科技公司設限，有助培育近年來開始在中國境外擴張，甚至佔主導地位的中國本土科技巨企。雖然白宮宣布45天內生效的行政命令內容含糊，但專家表示，白宮似乎要禁止從蘋果公司(Apple Inc.)等應用程序商店取得TikTok和微信。柏克萊加州大學長期網絡安全中心教務長Steven Weber說：「這是中美『科技冷戰』既迅速又影響廣泛的發展。」

特朗普政府對中國採取「鷹派」態度已非新鮮事，最明顯例子是針對全球最大智能手機和網絡設備製造商、中國第一個全球科技品牌「華為」，同時也阻止其他中國買家收購美國公司。

現時特朗普政府目標對準全球上億人使用的TikTok和微信，有兩名不具名白宮官員透露，此行動不僅出於安全考慮，還涉及特朗普對中國的憤怒，他怪罪中國導致疫情大流行，損害他連任的機會。

保護民主聯盟新興科技研究員Lindsay Gorman說，「我們正進入一個日益分化的互聯網時代。在這個時代，中國訊息公司想在中國以外的地方成功可能會更困難。美國禁微信將削減中國僑民的溝通渠道，中美之間的分歧將在人際關係層面上更深化。」

北京全球化智庫資深研究員Andy Mok也表示，未來勢看到美國進一步嘗試禁止中國產品、服務和投資。

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