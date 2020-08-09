新冠肺炎：銷售大減！資生堂預警全年錄16億元虧損

日本的零售業慘受新冠肺炎疫情大流行重擊。日本美妝大廠資生堂因而預測，2020財年受疫情影響，將虧損220億日圓(約16億港元)。

綜合媒體報導，鑑於疫情導致外國遊客銳減、加上實施隔離和佩戴口罩等防疫措施，導致消費者對化妝的需求降低等影響。資生堂預測截至2020年12月財年，銷售額受疫情影響將減少16%至9,530億日圓，同時預測2020財年合併最終將虧損220億日圓。

資生堂全球總裁兼首席執行官魚谷雅彥指出，為應對疫情帶來的衝擊，將繼續進行內部結構性的改革，並計劃對公司董事進行減薪及出售公司閒置資產。

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