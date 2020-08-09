港甲廈售價連跌13個月 上環及尖沙咀最傷

隨着本港爆發新一波疫症，商廈業主擴大議價空間，買家趁機吸納，上月份寫字樓市場呈價跌量穩局面。美聯工商舖資料研究部發表的《商廈快訊》報告指出，上月甲級商廈租售價連跌13個月，當中售價按月挫0.8%，並以上環和尖沙咀表現最差。而甲廈租金按月跌1.2%，由去年中的高位累積跌幅達24.8%，不少業主除減免租金之外，也推出多項優惠以吸引租客。

該報告指出，7月份繼續錄得多宗甲廈低價成交，包括上環信德中心西翼單位，以每方呎約2萬餘元售出，拖累上環甲廈平均呎價按月跌2.8%，最新平均呎價24,038元，重返2016年12月水平。至於期間呎租跌幅最大為金鐘區，上月呎租49.1元，按月挫2.9%。

隨着商廈空置率增加，業主減租幅度更大，租金拾級而下，不少更提供優惠以吸引租客。包括有免費車位予新租客、增加免租期，以及可商議租期等措施，以吸引潛在客戶。由於多座散業權甲廈的租金水平已累積一定跌幅，相信稍後再大跌空間有限，反而由發展商持有的統一業權甲廈，預期稍後面對的租金壓力將會較大。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥指出，現時市場資金充裕，不少投資者已經四出物色平價盤，加上中概股回歸香港，相信下半年散業權商廈的租售價將會先跌後升，總計下半年則維持平穩。而成交量方面，他認為，由於市場減價盤增多，交投未見大幅下跌，故預計下半年商廈成交量將明顯較上半年回升。

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