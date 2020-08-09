太古城單日錄4宗成交　三房呎價失守1.6萬元

鰂魚涌太古城呎價再度失守1.6萬元，中原李百達表示，屋苑近3日連錄11宗成交，包括昨日單日錄4宗，其中寶山閣低層F室，實用面積691方呎，開價1,150萬元，減價50萬元以1,100萬元售出，呎價15,919元。

據了解，原業主於2016年9月以870萬元買入單位，持貨至接近4年帳面獲230萬元，升值約26.4%。

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