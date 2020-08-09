雷軍：小米自行研發晶片遇巨大困難　新MIX仍需時

小米自2014年宣布進軍處理器領域，開始做澎湃晶片，並在2017年發布首款澎湃晶片松果處理器後，其後沒有再傳出任何進展。小米集團董事長雷軍回應時坦言，小米在這期間確實遇到很大的困難，不過他着外界放心，該計劃仍在進行，承諾有新進展時會告知。

被問及次新品發布會上有沒有MIX手機，雷軍表示知道MIX承載着「米粉」們巨大的期待，因此他想做一款不辜負米粉期待的MIX，但新一代MIX還需要一點時間。

至於MIX Alpha何時能夠量產，雷軍指MIX Alpha是該公司一款預研項目，而該項目也圓滿完成了當初的目標。但後來發現量產難度過高，該公司經考量後，最終決定不量產了，集中精力做好下一代MIX。

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