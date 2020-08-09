中國經濟：人行指幣策須更靈活適度　續深化金融業改革

內地媒體報道，中國人民銀行行長易綱表示，貨幣政策要更加靈活適度、精準導向，切實抓好已經出台的穩企業保就業各項政策落實見效。綜合運用多種貨幣政策工具，引導廣義貨幣供應量和社會融資規模增速明顯高於去年，同時注意把握好節奏、優化結構，促進普惠型小微企業貸款和製造業中長期貸款合理增長。

易綱表示，首先要繼續執行好中美第一階段經貿協議，落實好近年來宣布的金融改革和開放措施，例如取消證券、基金管理、期貨、人身險等領域外資的股比限制；取消合格境外投資者和人民幣合格境外投資者的投資額度限制；批准運通、萬事達卡、惠譽等機構進入中國市場等。

其次要繼續推動全面落實准入前國民待遇加負面清單管理制度，統一債券市場對外開放的外匯管理政策。當前人民幣國際化的勢頭非常好。人行將繼續積極穩妥地推進人民幣國際化和資本項目的開放。

他補充，不管國際形勢如何變化，「最重要的是做好我們自己的事」，堅定不移地深化金融業改革和對外開放。中國經濟潛力大、韌性足的特點並沒有改變，下半年中國經濟增長將延續復甦態勢，全年有望實現正增長。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020