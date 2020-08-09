【全球攬炒】日本商店街特色恐沒落　老人經濟現危機

外國傳媒報道，受到現代化超市競爭加上疫情影響，日本傳統商店街逐漸式微。目前全日本約有1.26萬個傳統商店街，通常是集合了小食、五金雜貨、菜販等，是當地居民重要的生活中心，惟近年受到連鎖超市和大賣場影響，生意主力靠遊客維持。不過，疫情重創旅遊業，令它們更難生存。

報道指出，日本商店街歷史悠久，最早可追溯到14世紀，當時織田信長頒布「楽市・楽座」法令，即百姓可自由交易。

隨着大型超市及大賣場「平價」搶生意，部分商店街近年轉型做遊客生意，例如沖繩那霸的國際通，就是商店街成功轉型向遊客招手的例子。由於商店大多只開放步行、環境乾淨，並靠近著名寺廟，售賣當地特色產品，因而廣受遊客歡迎。

不過，疫情重創旅遊業，人潮大不如前，例如位於日本中南部的高知市，其商店街在6月的生意大減，周末人流狂跌35%，閒日亦跌28%，創紀錄新低。由於商店街大多為老人經營，若老人失去經濟來源和交流活動地點，恐造成更大的社會問題。

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