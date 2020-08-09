高位回落近13%！荃灣中心累劈52萬　「疫」市價458萬

美聯鍾家豪表示，荃灣中心17座高層C室，實用面積329方呎，於5月份開價510萬港元放售，由於租客當時未搬走，故放盤初期較少買家查詢，直到近兩星期租客遷出，加上爆發第三波肺炎疫情，故業主不斷減價，最後累減52萬元，以458萬元成交，減幅超過一成，呎價13,921元。

他指出，同類單位於去年底做價高位達525萬元，相比下最新個案較高位回落67萬元，差幅約12.8%。

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