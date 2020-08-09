港股前瞻：恒指支持位24100點 倘失守恐見二萬三
2020年08月09日 17:43
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美國財政部上周五(7日)公布制裁11名中港官員，港股美國預託證券(ADR)僅跌146點。中投傲揚基金經理溫鋼城認為，在美方正式宣布制裁中港官員前，市場已有相關消息流傳，早有心理準備，相信所帶來的影響不算特別大，本周恒生指數要留守100天線約24,100點，若能穩守，將在24,000至25,300點之間上落；相反，若確認失守，後市或下試23,000點水平。
本周內將有多項重磅消息出爐，包括周三(12日)騰訊(00700)出中期「成績表」及周五(14日)恒生指數公布季檢結果。他認為，騰訊現時累計升幅較多，加上預期恒指納入其他科網股後，騰訊比重將會下調，以及成為美方的針對目標，預期短期內股價將在480至500元之間上落，支持位在500元。
另外，市場普遍預期阿里巴巴(09988)及美團點評(03690)將成為藍籌「新貴」，溫氏表示，美團受惠過去「北水」買入而推高市盈率，而由於阿里在美國上市，故短期仍有不穩定因素，但相較之下，阿里的市盈率較便宜。在「ATM」(即阿里、騰訊、美團)三寶中，較看好阿里及美團。
耀才證券研究部總監植耀輝認為，港股短期走勢將視乎美方制裁的事態發展，而夜期上周五跌幅並不太，反映投資者以觀望態度為多，預期本周港股於24,000至25,000點之間拉鋸。
他又指，本周焦點仍在科技股上，由於上周美國總統特朗普針對中國科技公司的行動，加上騰訊公布中期業績，以及恒指公布季檢結果等因素，科技股普遍走勢較「chok」，並欠缺方向。
部署方面，植耀輝認為，雖然騰訊業績應該不差，但許多企業已發盈警，投資可靜觀其變，不需要急着沽貨。
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