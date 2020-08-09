5G巨無霸來了！廣電股份已申報登記　擬年底前完成注資

內媒報道，國家市場監督管理總局的一則「企業名稱申報登記公告」顯示，「中國廣電網絡股份有限公司」已經向國家市場監督管理總局申報登記。

而實際上，從今年3月起，對於各省廣電5G公司的法律盡職調查、資產評估及審計等工作都在全速進行。有廣電系上市公司相關負責人表示，這可以說是廣電系的一根「救命稻草」，也意味着巨大空間，但廣電系必須實實在在建好用好廣電5G，打造具有競爭力的廣電5G生態圈。

內地工信部今年初宣布批准廣電以4.9GHz頻段進行5G試驗許可，於北京等16個城市部署5G網絡，可望結合廣電手上的700MHz「黃金頻段」加快5G發展。結果中移5月中終於宣布，母公司中移集團與廣電訂立關於5G共建共享之合作框架協議，亮點在於雙方將以1：1共同投資建設低頻頻段700MHz的5G無線網絡，共同持有並有權使用該頻段的5G無線網絡資產，一如聯通及中電信共享3.5GHz頻段發展5G。

700MHz頻段被視為廣電發展5G的撒手鐧，原因是其信號傳輸距離較中移原有的5G頻段2.6GHz及4.9GHz遠，所需基站及建設成本自然較少。預期今年擲千億元人民幣投資5G網絡的中移指，將向廣電有償提供700MHz頻段的5G基站，至廣電在地級市或省中心對接點的傳輸承載網絡，並有償開放2.6GHz頻段予對方做5G。而在700MHz頻段具備商用條件之前，廣電會有償共享中移的2G、4G及5G網絡以服務其客戶。

另外，工信部早前宣布批准聯通、中電信和廣電運用3.5GHz這個5G黃金頻段進行全國的室內場所網絡覆蓋。聯通董事長王曉初3月中表示，有與廣電就此商量，現時基本想法是首先與中電信一起用3.5GHz做室內覆蓋，如果廣電想用就向其收取網絡結算費；但如果廣電有意加入一起建設，也非常歡迎，畢竟室內5G覆蓋很「燒錢」。

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