中美金融戰：力保中概股　內地向美提出審計新建議

外國傳媒報道，美國白宮內部在上周四(6日)提出報告建議，在美國上市的中國企業應讓美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)審計其文件，否則2022年後將有下市之虞。就此，中證監周四(8日)指出，在上周二(4日)曾根據美方的最新需求而發送更新的方案建議。

中證監表示，已注意到美國的報告，並稱雙方一直保持溝通和互動。自2019年以來，中證監多次發送會計師事務所聯合檢查方案，與美國證券交易委員會(SEC)及PCAOB溝通，展示充分的合作誠意。

中證監並表示，曾在上周二就美方的最新需求和想法，向PCAOB發送更新該聯合檢查方案的建議。惟未透露更多細節。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020