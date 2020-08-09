百奧家庭互動出售動畫業務權益　涉1.2億人幣

集團指，所售公司從事動漫和視頻的動畫創作和製作服務，主要資產包括內容創作和創意新產品開發的知識產權，有別於集團的主營業務和企業戰略。因此，董事認為該出售事項將為集團提供機遇，以精簡業務模式，提高在線娛樂業務的整體表現和前景。

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