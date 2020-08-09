百奧家庭互動出售動畫業務權益 涉1.2億人幣
2020年08月09日 18:09
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百奧家庭互動(02100)公布，其間接持有附屬公司廣州百田擬出售廣州百漫文化傳播之31.2%股權，予林芝利創信息技術有限公司，作價為1.24億元人民幣(相當於1.36億港元)。集團預料將透過交易獲取稅後收益約6,093.7萬元人民幣(相當於6,642.1萬港元)。完成後，廣州百田將不再持有該公司任何股權。
集團指，所售公司從事動漫和視頻的動畫創作和製作服務，主要資產包括內容創作和創意新產品開發的知識產權，有別於集團的主營業務和企業戰略。因此，董事認為該出售事項將為集團提供機遇，以精簡業務模式，提高在線娛樂業務的整體表現和前景。
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