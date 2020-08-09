維亞生物斥逾25億人幣　收購朗華製藥80%股權

朗華製藥為一間位於浙江省台州的綜合及全面藥品研發及製造公司。其獲評為2017年醫藥國際化百強企業榜單中最具成長力企業之一，並已獲得國家藥品監督管理局(NMPA)的GMP認證，獲得美國食品藥品監督管理局(FDA)、歐洲藥物質量管理局(EDQM)及世界衞生組織(WHO)以及醫藥供應鏈管理委員會(PSCI)的官方認證。

朗華製藥主要從事小分子原料藥和中間體生產和CDMO業務(即小分子原料藥和中間體的合同開發及製造)。

集團相信，收購將有助於其客戶進一步提升新藥研發的效率，有效控制其生產成本，擴大其服務範圍並增強其市場競爭力。

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